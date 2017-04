NEOS booten Grüne bei Heumarkt- Projekt aus

Ganz egal was in der Krisensitzung der Wiener Grünen am Montag herauskommt, für die Neugestaltung des Heumarkts werden ihre Stimmen im Gemeinderat nicht mehr gebraucht. Die NEOS bieten SPÖ und ÖVP - beide sind Befürworter des Projekts - einen Schulterschluss an. Damit ist auch ohne Zustimmung der Grünen eine Mehrheit gesichert.