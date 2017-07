Vergewaltigte (15) von "Helfer" erneut missbraucht

Zu den Übergriffen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als die 15- Jährige in Begleitung einer Freundin bei der Bahnstation Witton von einem fremden Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte verschleppte das Mädchen an eine uneinsichtige Stelle und verging sich an ihm. Als das hilflose und unter Schock stehende Opfer kurz darauf einen Autofahrer aufhielt, um Unterstützung zu bekommen, verging sich auch dieser Mann an ihr.

Im Umfeld dieser Bahnstation ereignete sich der Vorfall. Foto: Google Maps

Polizei fahndet nach den Vergewaltigern

Die englische Polizei spricht von einem erschreckenden Verbrechen und fahndet nun nach den zwei Vergewaltigern. Bei beiden soll es sich um junge, asiatische Männer gehandelt haben. Das Mädchen wird von eigens ausgebildeten Beamten betreut.