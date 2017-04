Erdogan: "Zustimmung hat sie wahnsinnig gemacht"

Erdogan führte die hohe Zustimmung beim türkischen Referendum in Österreich, Deutschland oder den Niederlanden auf die Auftrittsverbote für seine Minister in diesen Ländern zurück. Er unterstellte diesen Staaten, die Türken zu unterdrücken. "Seht, was passiert ist. Mit Zwang und Gewalt kannst du den Willen nicht unterdrücken", so der türkische Staatschef in dem TV- Interview.

Erdogan ortet Demokratie- Defizite in Österreich und Deutschland

Erdogan verwies auf die Ergebnisse unter anderem in Deutschland, den Niederlanden und Österreich, wo bei dem Referendum 63, 71 bzw. 73 Prozent für das vom Staatschef angestrebte autoritäre Präsidialsystem gestimmt hatten. Die "Nein- Kampagnen", die zahlreiche Parteien in den drei Ländern geführt hätten, seien nicht erfolgreich gewesen. Erdogan bezeichnete diese Maßnahmen als "faschistische Repression oder Nationalsozialismus". "Wir sagen ihnen jetzt, dass sie demokratisch sein sollen. Solange sie demokratisch sind, gibt es keine Probleme."

Der türkische Präsident übte auch Kritik am deutschen Außenminister Sigmar Gabriel. Gabriel hatte der "Bild"- Zeitung nach dem Referendum gesagt, die von Erdogan ins Spiel gebrachte Wiedereinführung der Todesstrafe beim EU- Beitrittskandidaten wäre "gleichbedeutend mit dem Ende des Traums von Europa". Erdogan: "Dann nehmt ihr uns eben nicht auf." Gabriels Äußerungen nannte er "unerhört" und kündigte an, sie zu ignorieren: "Ich achte nicht darauf, was Gabriel sagt, und nicht darauf, was die anderen sagen." Nur das Parlament und das Volk könnten über die Wiedereinführung der Todesstrafe entscheiden.

"Entscheidung der Wahlbehörde ist endgültig"

In Richtung des Nein- Lagers meinte Erdogan in einem Interview mit dem türkischen TV- Sender AHaber, dass die Bemühungen um eine Annullierung des Verfassungsreferendums aussichtslos seien: "Die Entscheidung der Wahlbehörde ist endgültig." Die Sache liege nicht im Zuständigkeitsbereich des Verfassungsgerichts oder des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Zuvor hatte Justizminister Bekir Bozdag Beschwerden der Opposition ebenfalls als aussichtslos erklärt.

