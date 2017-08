Kendall hat ihren BH immer noch nicht gefunden

No Bra, no Problem! Kendall Jenner hat für ihren Trip nach New York eindeutig darauf geachtet, besonders durchsichtige Kleidungsstücke einzupacken, ihre BHs aber daheim im Kasten vergessen. Seit einigen Tagen macht die 21- Jährige mit ihren heißen Outfits nämlich den Big Apple unsicher - und lenkt dabei die Blicke meist nicht auf ihr Gesicht.

Schon wieder nix drunter: Kendall Jenner hat ihren BH noch nicht gefunden. Foto: www.PPS.at

In New York gewährt Kendall Jenner jetzt schon wieder tiefe Einblicke. Foto: www.PPS.at

Denn nach ihrem Nippelblitzer am Montag, setzte die Model- Beauty am Dienstag gleich noch eins drauf. Wieder ging's zum Shoppen mit einer durchsichtigen Bluse - diesmal in Schwarz mit Blumenmuster - und wieder zeigte sie drunter ungeniert einfach alles.

No Bra, no Problem! Foto: www.PPS.at

Für die Paparazzi gab's den Stinkefinger. Foto: www.PPS.at

Ob's am zweiten Tag der Nix- drunter- Show blöde Kommentare von den Paparazzi gab? Der Stinkefinger, den die Kardashian- Schwester pfeilgerade in die Richtung der Kameras streckte, lässt es fast vermuten ...

Bei diesem Nippelblitzer muss man einfach hinschauen. Foto: www.PPS.at

Kendall Jenner im sexy Outfit in New York Foto: www.PPS.at