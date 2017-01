Charlie Sheen: "Ich wollte mir die Kugel geben"

"Ich wollte mir eigentlich sofort die Kugel geben." Als er erfuhr, dass er HIV- positiv ist, wollte Charlie Sheen Selbstmord begehen. In einem Interview in der TV- Show "Good Morning America" verriet er, dass allein seine Mutter Janet der Grund ist, dass er seinen Suizid- Plan nicht in die Tat umsetzte: "Mein Mama war da und ich wollte es nicht vor ihr tun. Und wollte auch nicht, dass sie mich später findet und den Dreck wegräumen muss."