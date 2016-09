Verfassungsrichter: Schwere Vorwürfe gegen die FPÖ

Obwohl den FPÖ- Wahlbeisitzern - bis auf eine Ausnahme - von Anfang an Mängel bei der Stichwahl bekannt gewesen sein sollen, hätten sie laut Schniter in der Wahlbehörde nicht darauf hingewirkt, rechtmäßig vorzugehen. In die Richtung von Hofer sagte der Verfassungsrichter im Interview mit dem "Falter": "Ein anderer Kandidat hätte vielleicht gesagt, er akzeptiert auch eine Niederlage."

Kickl spricht von "glatter Unterstellung"

Die FPÖ wies die Aussagen von Schnizer scharf zurück. Dass Schnizer seinen Ausführungen diese "Unwahrheit" hinzufüge, sei "befremdlich und sehr bedauerlich", meinte Generalsekretär Herbert Kickl in einer Aussendung. "Zu behaupten, die FPÖ habe bereits vor der Stichwahl die Wahlanfechtung vorbereitet, ist eine glatte Unterstellung, die wir aufs Schärfste zurückweisen. Eine derartige Behauptung entspricht zudem genau dem Charakter jener Gerüchte, die wohl auch das Team Van der Bellen aus dem Wahlkampf verbannt wissen möchte", sagte Kickl.

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Richter verteidigt Aufhebung: "Nicht bloß Schlampigkeiten passiert"

Trotz seiner Kritik an der FPÖ verteidigte er entschieden die Aufhebung der Hofburg- Stichwahl durch den Verfassungsgerichtshof. "Es sind nicht bloß Schlampigkeiten passiert, sondern es ist in zehntausenden von Fällen das Wahlgeheimnis verletzt worden. Deshalb sprechen wir von krassen Rechtswidrigkeiten", so Schnizer, der ausdrücklich betonte, seine persönliche Meinung zum Ausdruck zu bringen - und nicht für den VfGH zu sprechen.

Verfassungsrichter Johannes Schnizer Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Schnizer sagte, beim Öffnen der Briefwahlkuverts hätten Unbefugte die Wahlzettel entnommen - und theoretisch "hineinschauen" können. Dies bedeute, jene - unbefugten - Personen, die die Kuverts geöffnet haben, hätten theoretisch sehen können, "wie der Nachbar abgestimmt hat". Davon betroffen waren laut Schnizer zehn der 14 Wahlbezirke, insgesamt 73.084 Briefwahlstimmen.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Manipulation fast nie nachweisbar"

Dass der VfGH in seinem Erkenntnis erklärt hatte, es müssten für eine Aufhebung einer Wahl Manipulationen gar nicht bewiesen sondern nur möglich sein, verteidigte Schnizer ebenfalls: Dies sei "ständige Judikatur" des Gerichtshofs. "Diese Rechtsprechung hat der Verfassungsgerichtshof entwickelt, weil eine Manipulation fast nie nachweisbar ist."

Am Montag ist rund um die Bundespräsidenten- Wahl erneut eine peinliche Schlamperei bekannt geworden: Ein Salzburger erhielt seine beantragte Wahlkarte gleich doppelt zugesandt. Damit hätte der Mann wohl gleich zwei Stimmen abgeben können, auch wenn es nicht legal gewesen wäre.

Verfassungsrichter wählt Van der Bellen

Die zahlreiche Kritik am Urteil des VfGH sieht Schnizer auch darin begründet, dass die FPÖ die Wahl angefochten und sich damit durchgesetzt hat. Vor allem die Äußerungen des Schriftstellers Karl- Markus Gauß, der dem Gerichtshof "vorauseilenden Gehorsam gegenüber der FPÖ" vorgeworden hat, schmerze ihn. "Das stimmt keinesfalls. Wir haben - und das ist mir ganz wichtig, und man weiß, wo ich weltanschaulich stehe - ohne Ansehen der Person entschieden", sagte Schnizer, der einst Kabinettschef von Ex- SPÖ- Kanzler Alfred Gusenbauer war. Gefragt, wem er bei der Wiederholung der Stichwahl seine Stimme geben wird, sagte Schnizer: "Van der Bellen, wie das letzte Mal."