Sobotka: Grenzkontrollen weiter verlängern!

"Solange die Außengrenzen nicht dementsprechend geschützt werden können, werden wir auch weiterhin nationale Maßnahmen ergreifen." Innenminister Wolfgang Sobotka will die Kontrollen an Österreichs Grenzen, die vorerst bis Mitte Mai befristet sind, auf unbestimmte Zeit verlängern. Denn gerade über die Mittelmeerroute gelangen derzeit immer mehr Migranten nach Europa: So wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 30 Prozent (!) beobachtet.