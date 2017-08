Sexattacke auf 23- Jährige in Grazer Hausflur

Die junge Frau war am Sonntag gegen 4 Uhr auf dem Weg nach Hause, wie die Polizei am Dienstag bekannt gab. Als sie das Mehrparteienhaus in der Steyrergasse betrat, folgte ihr plötzlich ein unbekannter Mann in den Hausflur nach.

Nur Augenblicke später kam es bereits zum Angriff. Die 23- Jährige wehrte sich jedoch aus Leibeskräften und trat nach dem Täter, der daraufhin die Flucht ergriff. Die Frau blieb unverletzt.

Täterbeschreibung

Das Opfer beschrieb ihren Peiniger als etwa 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat blonde Haare, spricht Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kunstlederjacke und ein graues T- Shirt, auch hatte er einen Stecker im linken Ohr.

Hinweise auf den Täter werden an den Journaldienst des Kriminalreferates unter 059133/65 3333 erbeten.