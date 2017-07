Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden tritt zurück

"Ein sturer Hund, aber verlässlich", ließ er zur Wahl 2014 zu seiner Person plakatieren - und das trifft es bis zum Schluss: Um 9 Uhr traten die Parteigremien der SPÖ zusammen, Schaden war dabei und trat anschließend vor die Presse. Den Zeitpunkt seines Rücktrittes bestimmte er selbst, so wie er vieles in dieser Stadt selbst bestimmte und eingriff, als nichts mehr ging. Vollziehen wird er den Rücktritt nun bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 20. September. Ein Termin für die Bürgermeister- Neuwahl steht vorerst noch nicht fest, sie dürfte frühestens im November stattfinden.

Er werde auch alle öffentlichen Ämter, die mit der Funktion des Bürgermeisters verbunden sind, zurücklegen, erklärte der Langzeitbürgermeister. Gemäß dem Stadtrecht übernimmt der erste Vizebürgermeister Harald Preuner (ÖVP) nach Schadens Rückzug die Ressorts des Bürgermeisters und deren Verteilung, der Bürgermeistersessel bleibt bis nach der Wahl leer.

Wahl erst im Jänner?

SPÖ- Bürgermeisterkandidat Bernhard Auinger rechnet damit, dass die Wahl inklusive erwarteter Stichwahl wegen des Budgets auch in den Jänner fallen könnte: "Im Advent wird nicht wahlgekämpft. Was wir aber nicht wollen, ist die künstliche Hinauszögerung bis Frühling 2018 (Dort kann der Gemeinderat selbst einen Kandidaten küren). Und ein Wort an alle Kampfposter da draußen: Das Urteil ist nicht rechtskräftig und ein Mindestmaß an Anständigkeit steht allen gut an, auch auf Facebook."

Mit einem Knalleffekt hatte am Freitag der Salzburger Finanz- Prozess gegen Bürgermeister Heinz Schaden (65), Ex- Landesvize Othmar Raus, Ex- Finanzbeamtin Monika Rathgeber und vier weitere Angeklagte im Landesgericht Salzburg geendet: Alle Angeklagten wurden verurteilt, der amtierende Stadtchef wegen Beihilfe zur Untreue gar zu drei Jahren Haft, davon eines unbedingt. Die Rechtsvertreter aller Angeklagten außer von Rathgeber meldeten Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Der Verteidiger von Rathgeber bat um Bedenkzeit.

