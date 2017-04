Pizzen von Kanzler Kern riechen nach Fake

Bei der ersten Familie, die der "Pizza- Kanzler" beliefert, handelt es sich laut "Krone"- Informationen nämlich - wie der Name an der Wohnungstür verrät - um die Familie von Ralf Tatto, der in der SPÖ- Sektion Eurogate tätig ist, für die Bezirksvertretung in Wien- Landstraße kandidiert hat und laut eigenen Angaben als Referent für Öffentlichkeitsarbeit im von der SPÖ geführten Sozialministerium arbeitet.

"Migration, Ausländer: Ist das ein Thema hier?"

Die Drehbuchautoren des Kanzler- Videos wollen unter anderem mit Fragen zu seit Jahren aktuellen Themen das Interesse der SPÖ an den Sorgen der Menschen zeigen. In einer Szene des dreieinhalbminütigen Clips sagt "Pizza- Kanzler" Kern etwa: "Grüß Gott, neuer Pizza- Bote. Ich wollte Sie überraschen. Migration und Ausländer: Ist das ein Thema in der Gegend hier?"

"Überraschung an Gesichtern deutlich zu erkennen"

Mit der Werbebotschaft knapp vor dem 1. Mai wolle man zeigen, dass die SPÖ um die Mittelschicht kämpft, heißt es aus der Parteizentrale. Vorwürfe rund um Fake und Inszenierung im Zusammenhang mit dem Video bestritt Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler am Donnerstag: Keine der besuchten Personen habe gewusst, dass der Bundeskanzler kommt. Alle im Clip vorkommenden Menschen seien Kunden einer Pizzeria im Wiener Bezirk Landstraße und überrascht worden - was ist an den Gesichtern der Menschen auch deutlich zu erkennen sei, so Niedermühlbichler in einer Aussendung.