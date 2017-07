ÖVP: Jetzt ist auch Kira Grünberg mit an Bord

"Kira Grünberg ist mit ihrer positiven Lebenseinstellung Vorbild für uns alle. Freut mich sehr, dass sie für uns kandidiert und sich vor allem für Menschen mit Behinderung einsetzt", so Kurz am Freitag auf Twitter.

Grünberg auf 10. Listenplatz - soll Behindertensprecherin werden

Grünberg kandidiert auf dem 10. Listenplatz sowie auch regional. Die Tirolerin feiert am 13. August ihren 24. Geburtstag und ist seit vielen Jahren mit ihrem Lebensgefährten Christoph liiert. In Tirol, wo noch ein Spitzenkandidat gesucht wird, ist übriegns für Freitagnachmittag eine Pressekonferenz mit Kurz angesetzt.

Kurz: "Bin von ihrer extrem positiven Lebenseinstellung beeindruckt"

Kurz erklärte, Grünberg vor einiger Zeit kennengelernt zu haben und von ihrer "extrem positiven Lebenseinstellung beeindruckt" gewesen zu sein: "Ich habe erlebt, wie Du Menschen begeistern kannst und Mut machen kannst." Sie habe gezeigt, dass man nie aufgeben darf und die positive Einstellung behalten müsse, ebenso wie man es mit viel Anstrengung und Fleiß schaffen kann. "Ich freue mich sehr, dass Du bereit bist, zu kandidieren."

Grünberg hatte bereits bei der Kür von Kurz zum Parteichef Ende Juni teilgenommen. Die Gerüchte, wonach sie für die Liste von Kurz kandidieren könnte, verdichteten sich am Donnerstag, als der bisherige ÖVP- Sprecher für Menschen mit Behinderungen, Franz- Joseph Huainigg, seinen Abschied aus dem Parlament bekannt gab. Huainigg werde aber weiterhin "im Team" bleiben, so Kurz.

Kira Grünberg Foto: KRISTIAN BISSUTI

Grünberg: "Immer positiv denken"

Auch im Rollstuhl sei vieles möglich, hatte Grünberg bei der Präsentation ihres Buches "Mein Sprung in ein neues Leben" im vergangenen Herbst betont. Damals sagte sie, dass sie Sportlern helfen wolle, die in ähnlicher Weise aus ihrem Alltag und der sportlichen Laufbahn gerissen wurden. "Die Kernbotschaft vom Buch ist eigentlich, dass man immer positiv denken soll", so Grünberg.

Foto: GEPA

Grünberg hatte sich bei einem Trainingsunfall den fünften Halswirbel gebrochen, als sie nicht auf der Matte landete. Der Unfall jährt sich am Sonntag das zweite Mal. Aufgrund der Querschnittlähmung sei sie nun auf Hilfe angewiesen und will ihre Erfahrung für die Politik nutzen. "Ich muss meine Stimme ergreifen, wenn sich die Chance bietet, dass ich mich für Menschen, die Hilfe brauchen, engagieren und einsetzen kann."

Foto: GEPA

"Werde mein Bestes geben"

Diese Chance gebe ihr nun Kurz. "Ich werde mein Bestes geben", um ein Umdenken bei den Menschen zu schaffen, "weil Behinderung fängt im Kopf an, Barrierefreiheit beginnt im Denken". Menschen mit Behinderung würden oft unterschätzt: "Aber wir haben viel Energie und schauen positiv in die Zukunft. Wenn man Menschen mit Behinderung das Leben leichter macht, können sie viel bewegen, auch wenn sie sich selbst gar nicht so viel bewegen können."