Box- Champ traf bei Kurz- Kür auf Kira Grünberg

Mit dem Box- Champion Vitali Klitschko warf sich - wie berichtet - bei der Kür von Sebastian Kurz zum neuen ÖVP- Chef ein echtes Schwergewicht für Kurz in den Ring. Der 45- Jährige rührte nach der Wahl beim Sommerfest vor mehr als 5000 Besuchern auch gleich als "Tourismus- Botschafter" die Werbetrommel für seine Ukraine.

Um Ex-Boxer und Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko rissen sich in Linz die Medien. Foto: Markus Wenzel





Champ mit Augenzwinkern

So meinte Klitschko mit einem Augenzwinkern auf der Bühne im Freien: "Wenn jemand in Kiew ist, dann einfach bei mir vorbeischauen, meine Türe steht immer offen." Nur seine Nummer zwecks Terminvereinbarung wollte der Bürgermeister von Kiew dann doch nicht in aller Öffentlichkeit rausrücken.

Vitali Klitschko beim Treffen mit Kira Grünberg hinter den Kulissen des ÖVP-Bundesparteitages. Foto: Markus Wenzel





Treffen hinter den Kulissen

Dafür kam es hinter den Kulissen zu einem Treffen mit Kira Grünberg. Klitschko plauderte kurz mit der ehemaligen Stabhochspringerin, die seit einem Sportunfall im Rollstuhl sitzt, wünschte ihr alles Gute und war gegen 17.30 Uhr bereits wieder am Weg in die Heimat.

Sebastian Kurz mit Elisabeth Köstinger (ÖVP-Generalsekräterin) nach der Wahl vor dem Design Center. Foto: Markus Wenzel





Oberösterreichs VP- Granden bei Politshow

Bei der Politshow waren auch viele VP- Granden Öberösterreichs wie LH Thomas Stelzer, die Landesräte Michael Strugl, Max Hiegelsberger, Christine Haberlander oder Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer, Zudem auch: KTM- Boss Stefan Pierer, Rot- Kreuz- Präsident Walter Aichinger, Bauernbund- Direktorin Maria Sauer oder Peter L. Eppinger, der auf der Bühne den moderierenden Einpeitscher gab.

Der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz (rechts) mit Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Foto: Markus Wenzel



Andi Schwanter, Kronen Zeitung