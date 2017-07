Messer- Mann bedroht Frau und attackiert Polizisten

Als die Beamten zum Wohnhaus kamen und den Sachverhalt aufnahmen, sahen sie den Mann in den Geräteschuppen im Garten gehen und folgten ihm. Der 60- Jährige kam mit einem Klappmesser in der nach oben fast ausgestreckten Hand zurück und ging auf die Beamten los. Die Polizisten wehren den Angriff mit dem Pfefferspray ab, der Mann zog sich in den Garten zurück.

Mann drohte, Beamten "abzustechen"

Als der Salzburger danach aber auf dem Rücken liegend im Garten immer noch mit dem Messer in der Hand damit drohte, die Beamten "abzustechen", forderten sie Verstärkung an und setzten ein zweites Mal Pfefferspray ein. Schlussendlich ließ sich der Alkoholisierte zur Aufgabe überreden und legte das Messer ab.

Mehrere Anzeigen

Das Einsatzkommando Cobra nahm den Mann fest. Er hatte sich mit dem Messer selbst Schnittverletzungen zugefügt und wurde durch das Rote Kreuz erstversorgt. Der Festgenommen wird wegen Verdacht der gefährlichen Drohung, wegen versuchter schwerer Körperverletzung und versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.