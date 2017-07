Mann nahm "Ex" als Geisel - in Wohnung verschanzt

Wie Polizeisprecher Christoph Hundertpfund am Montagvormittag gegenüber krone.at berichtete, sei der Verdächtige gegen 20.30 Uhr vor der Wohnung seiner früheren Freundin aufgetaucht und wollte sich Zugang verschaffen. "Gegen ihn bestand allerdings bereits ein aufrechtes Betretungsverbot", so Hundertpfund.

Als die 39- jährige Frau bemerkte, dass sich jemand an der Tür zu schaffen machte, konnte sie gerade noch die Polizei alarmieren, ehe der Täter in die Räumlichkeiten eindrang. Mit einem Messer bedrohte er seine frühere Partnerin und hielt sie in Schach, ehe er sie in ein Zimmer sperrte. Unterdessen traf bereits ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Ort des Geschehens ein.

Gebiet großräumig abgesperrt

"Das Gebiet wurde daraufhin großräumig abgesperrt", erklärte Hundertpfund, eine Verhandlungsgruppe der Polizei habe danach Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer aufgenommen. Doch es sollte knapp drei Stunden lang dauern, ehe sich für die Cobra- Beamten ein geeigneter Moment für den Zugriff ergab: Gegen 23.15 Uhr stürmten die Spezialisten die Wohnung und konnten den stark angetrunkenen Bewaffneten festnehmen. Das 39 Jahre alte Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Einvernahme bislang nicht möglich

"Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes war eine Einvernahme des Verdächtigen bislang nicht möglich", sagte Hundertpfund. "Wir hoffen, ihn im Laufe des Tages zu dem Vorfall befragen zu können." Die Erhebungen sind im Gange.