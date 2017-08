Knallhartes Training für den Fall der Fälle

"Ja, seit es gewisse Sicherheitsprobleme in Europa gibt, ist das Interesse an unseren Kursen gestiegen. Die Leute wollen sich auf Krisensituationen vorbereiten", will Ausbildner Gabriel "nicht unterscheiden, ob die Gefahrensituation durch Immigration oder allgemeine Kriminalität entsteht".

Der Special- Forces- Veteran mit 25 Dienstjahren und einer beinharten Ausbildung im 5. Regiment für Spezialaufgaben der slowakischen Armee sagt: "Hier bei der Tactical Combat Academy wird einfach unterrichtet, wie man sich verteidigt." Und wie Zivilisten in akuten Krisensituationen überleben: Neben den vielen verschiedenen Kursen mit Pistole oder Sturmgewehr (AK- 47, M4/AR15) bietet die Tactical Combat Academy in Zohor bei Bratislava auch ein Combat- Medic- Training. Dabei wird gelehrt, wie man sich und andere Verletzte einfach und effektiv versorgt.

Realistische Szenarien werden trainiert

Auch beim Schießen werden absolut realistische Szenarien trainiert, wie das Feuern aus fahrenden Autos oder unter extremem Stress. Deshalb kamen auch schon Polizisten aus Wien und Schwechat zur Combat Academy. Von den jährlich 4000 Kursteilnehmern sind 30 Prozent aus Österreich, jedes Jahr unterrichten auch Gast- Ausbilder wie der berühmte SAS- Sergeant Colin Maclachlan.

Foto: TCA

Foto: TCA

"Für nächstes Jahr hat bereits ein Mitglied des berühmten 'Team 6' der Navy Seals zugesagt - die haben ja bekanntlich die Operation mit Osama Bin Laden erfolgreich abgeschlossen", führte Combat- Academy- Mitglied Martin das krone.at- Team in Zohor auch zur Shooting Range der Scharfschützenausbildung. Im Lärm des Mündungsfeuers erklärt der Ausbildner: "Zivilisten können auch eine Scharfschützen- Ausbildung buchen, allerdings sonst nur Defensivkurse."

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: YouTube.com, TCA

Foto: TCA

Einmal im Jahr auch "Dschungelkampf"

Die "Special Operations"- Schulungen sind für Personenschützer oder für Mitarbeiter der Exekutive gedacht, die in realistischer Umgebung für den Ernstfall üben wollen. Einmal im Jahr wird auch nach Britisch- Guayana geflogen: Dort läuft dann ein einwöchiges Training "Überleben im Dschungel" und "Dschungelkampf".

Foto: TCA

Foto: TCA

Die Preise für die Kurse gehen von 80 Euro (dreistündiger Pistolenkurs) bis zu 390 Euro für einen neunstündigen Sniper- Intensivkurs. Alle weiteren Infos über die Tactical Combat Academy: www.tcacademy.at .

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: YouTube.com, TCA