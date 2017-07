FPÖ: Vom Objekt der Begierde zur Verstoßenen

Lange hat es so ausgesehen, als ob ohne FPÖ in der kommenden Regierung nichts gehen würde. Dementsprechend gern ließ sich Parteichef Heinz- Christian Strache auch von Rot und Schwarz umwerben, er gefiel sich nur allzu gut als Objekt der Begierde. Doch jetzt will plötzlich niemand mehr mit den Freiheitlichen! Weil sie antisemitische Entgleisungen in den eigenen Reihen herunterspielen. Immer wieder und immer noch.