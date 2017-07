Amoklauf an Schule geplant: 15- Jähriger in U- Haft

Am vergangenen Freitag drohte der 15- Jährige den Amoklauf gegenüber mehreren Zeugen in der Neuen Mittelschule in Ohlsdorf an. Der ehemalige Schüler der NMS wurde daraufhin festgenommen. "Der junge Mann hat Personen bedroht - unter anderem Lehrer der NMS Ohlsdorf", so Staatsanwalt Chrsitan Hubmer gegenüber der "BezirksRundschau".

Waffen in Wohnung sichergestellt

Aufgefallen war der Jugendliche der Polizei auch schon vor der Ankündigung des Amoklaufs. So war er wegen Schmierereien mit möglichem NS- Hintergrund und Sachbeschädigung ins Visier der Beamten geraten. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde die Wohnung des Burschen durchsucht. Dabei konnten Hieb- und Stichwaffen sowie eine Gaspistole, die der Minderjährige noch nicht besitzen dürfte, sichergestellt werden. Kurz darauf klickten für den 15- Jährigen aufgrund der Androhung des Amoklaufs die Handschellen.

"Halte die Aktion für eine Prahlerei"

Laut dem Bezirksschulinspektor Robert Thalhammer seien die Lehrer der Schule nach Bekanntwerden der Drohung "sehr nervös" gewesen. Wie er gegenüber der "BezirksRundschau" betonte, hab er die Ankündigung eines Amoklaufs aber nicht als ernste Bedrohung gesehen: "Ich halte die ganze Aktion aber trotzdem im Grunde für eine Aufschneiderei oder eine Prahlerei. Soweit ich weiß, war der junge Mann - Gott sei Dank - gar nicht in der Lage gewesen, einen Amoklauf auszuführen."