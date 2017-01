31- Jährige belästigt: Afghane (18) in U- Haft

Die U- Haft wurde mit einer "Tatbegehungs- und Fluchtgefahr" begründet, wie die stellvertretende Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Barbara Fischer, erklärte. Nun werde ein Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit des Teenagers eingeholt. Da der 18- Jährige zum Tatzeitpunkt stark betrunken war, müsse geklärt werden, ob er zurechnungsfähig gewesen sei. "Er sagt, er sei so rauschig gewesen, dass er nichts mehr weiß."

Weitere Anzeigen wegen sexueller Belästigung in Österreich

Neben der 31- Jährigen hatten auch drei weitere Frauen in Salzburg nach dem Jahreswechsel Anzeige wegen sexueller Belästigung bei der Polizei erstattet. Weitaus mehr Übergriffe gab es allerdings laut derzeitigem Kenntnisstand in Tirol, dort wurden bislang 18 Opfer am Innsbrucker Marktplatz gezählt . Die Kripo geht von einer Tätergruppe von fünf bis sechs Männern aus, die Sexangriffe hätten "System" gehabt, wie Ernst Kranebitter von der Kripo Innsbruck sagte.

Auch in Wien wurden drei Frauen im Zuge der Silvesterfeierlichkeiten belästigt, die daraufhin Anzeige erstatteten. Ein weiterer Fall wurde zudem in Graz bekannt: Dort wurde eine 26- Jährige am Nachhauseweg Opfer eines sexuellen Übergriffs.