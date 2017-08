Mit diesem Radio- Spot will Kern jetzt mobilisieren

Die SPÖ lässt ihre PR- Maschinerie voll anlaufen - gerade erst präsentierte Kanzler Christian Kern sein neues, 209 Seiten starkes Programm und sorgte mit einer gelungenen Baustellen- Aktion für Aufsehen. Der Slogan "Holen Sie sich, was Ihnen zusteht" steht im Mittelpunkt des roten Wahlkampfs - dementsprechend hört sich nun auch der Radio- Spot an, den die SPÖ demnächst in Umlauf bringt. Kern fragt die Hörer darin, ob sie Steuerungerechtigkeiten "aufregen". Im Video oben können Sie reinhören.