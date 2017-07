Vater musste Sohn (6) nach Unfall reanimieren

Im Stadtgebiet von Klagenfurt ist am Freitagabend ein Pkw auf einer Eisenbahnkreuzung von einem Zug gerammt und in die Sattnitz geschleudert worden. Der Wagen blieb in dem Abfluss des Wörthersees auf dem Dach liegen, berichtete die Polizei. Der 48- jährige Pkw- Lenker konnte sich selbst befreien und reanimierte anschließend seinen sechsjährigen Sohn. Der Bub befindet sich auf dem Weg der Besserung.