IBM bringt "Watson" zur Inspektion in die Fabrik

IBMs kognitiver Assistent "Watson" soll künftig zusammen mit einer hochauflösenden Kamera den Inspektoren bei Qualitätskontrollen und Materialprüfungen in Produktionsstätten zur Seite stehen. "Die Argusaugen unserer intelligenten Lösung für die Qualitätskontrolle entdecken auch kleinste Defekte und sparen so Zeit und Geld", sagte IBM- Managerin Harriet Green. Bis zu 80 Prozent der Zeit für die Kontrollen könnten dadurch eingespart werden, teilte der Technologiekonzern am Dienstag mit.