Psychisch Kranke attackierte Ärztin

Eine schwere psychische Erkrankung war bei der 19- Jährigen bereits vor geraumer Zeit diagnostiziert wurden. Zuletzt lebte sie in einer speziellen Einrichtung. Gemeinsam mit zwei Betreuerinnen suchte sie das Krankenhauses Eisenstadt auf. Als eine junge Ärztin die Frau untersuchen wollte, rastete die schwergewichtige Patientin völlig aus - sie stürzte sich auf die Medizinerin und schleuderte sie gegen eine Wand. Mehrere Pfleger waren nötig, um die Tobende von ihrem Opfer wegzuzerren. Die Ärztin erlitt bei der Attacke Rippenbrüche, außerdem wurde die Lunge durchstoßen, wodurch Luft in den Brustraum gelangte - Lebensgefahr! Wegen des Angriffes musste sich die 19- Jährige nun vor dem Landesgericht in Eisenstadt verantworten.

Hier attestierte ein Sachverständiger der Frau eine schwere Persönlichkeitsstörung sowie eine verminderte Intelligenz: "Die Prognose ist nicht besonders günstig", konstatierte der Experte. Auch leidet die Ärztin noch heute unter den Folgen des Übergriffs. Angesichts dieser Umstände verurteilte Richterin Gabriele Nemeskeri die Angeklagte zu neun Monaten teilbedingt. Außerdem wurde sie in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Kronen Zeitung