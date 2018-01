Mann bedrohte seine Familie

Zum ersten Eklat war es kurz nach Weihnachten gekommen. In seinem Haus in Heiligenkreuz soll der 52-Jährige seine Noch-Ehefrau brutal niedergestoßen und ihr gedroht haben: "Ich ruiniere euch!" Die Verletzte suchte bei der Polizei Hilfe und erstattete Anzeige. Dem Beschuldigten wurde daraufhin verboten, die Wohnung der 36-Jährigen in Jennersdorf zu betreten. Doch der Mann hielt sich nicht daran. Aus der Schultasche seiner Tochter, die noch bei ihm wohnt, stibitzte er sich die Schlüssel für die Mietwohnung seiner Frau, einer Sozialbetreuerin. Dort überraschte sie der ungebetene Gast. Der Mann zog die 36-Jährige an den Haaren, attackierte sie. Die Tochter war Zeugin des Wutausbruchs. Sie schlug Alarm. "Wenn die Polizei kommt, ist es mit euch vorbei", brüllte der rabiate Vater und ergriff die Flucht. Die verletzte Frau musste ins Krankenhaus.

Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Erst zwei Tage danach stöberten Beamte den gesuchten Täter auf. Der 52-Jährige gab sich kleinlaut. Er sei unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss gestanden, erklärte der Beschuldigte. Er wurde angezeigt.

Karl Grammer & Christian Schulter, Kronen Zeitung