Sólstafir: "Auf Tour zu sein macht geisteskrank"

"Krone": Adde, mit jedem neuen Album gewinnt ihr an Publikum dazu und spielt vor immer mehr Menschen in immer größeren Hallen. Was denkst du über diese scheinbar nicht enden wollende Popularität Sólstafirs?

Aðalbjörn "Adde" Tryggvason: Ich habe ehrlich gesagt auf einen Stillstand gewartet, aber er kam nie. In einer Band zu spielen ist wie eine Geisteskrankheit. Du kriegst kaum Geld, wechselst außerhalb der Band von Job zu Job, hast keine Lust mehr auf das Touren und siehst deine Kinder nie - trotzdem machst du immer weiter. Würde unsere Popularität massiv zurückgehen, dann würden wir wahrscheinlich aufhören oder zumindest für sechs, sieben Jahre von der Bildfläche verschwinden. Glücklicherweise ist es noch nicht so weit. Derzeit können wir durch die ganze Welt touren, in Wien kommen fast 1000 Menschen, um uns zu sehen und wir können die Musik spielen, die wir lieben. Außerdem haben wir eine gute Plattenfirma und erfreuen uns unserer Popularität.

Wenn man so viele Opfer bringen muss als Musiker, der sich mit seiner Profession nicht so einfach den Lebensunterhalt verdienen kann, denkt man da zwischendurch nie ans Aufhören?

Das ist der falsche Ansatz. Ich will mich nicht beklagen, denn ich habe mir das so ausgesucht. Ich habe keine Kinder, habe nie die Uni besucht und die Band gegründet, als ich 18 war. Ich wollte nie etwas anderes machen und muss deshalb nicht wirklich Opfer bringen. Natürlich vermisse ich es manchmal auch, auf Kindergeburtstage zu gehen wie andere Menschen in meinem Alter. Unser Gitarrist Sæþór hat das jüngste Kind in der Band, es ist etwa drei Jahre alt, und er ist monatelang auf Tour - das ist nicht immer einfach. Auf Tour kannst du etwas Geld verdienen, aber daheim musst du einen normalen Job annehmen. Es ist nicht immer einfach, dann zuhause sofort eine Arbeit zu finden. Man ist 40 oder älter und hat keine wirkliche Karriere, zu der man zurückkehren kann, weil man dauernd kündigt. Das macht dich eben manchmal etwas geisteskrank. (lacht) Manchmal spielt dir dein Gehirn einen Streich und sagt dir, wenn du diese eine Tour noch machst, kriegst du so viel Geld, dass du dir keine Sorgen mehr machen musst. Nur leider ist es nie so. Als ich 14 war, habe ich mir die Obituary-Albumcover angesehen wie etwa die "Cause Of Death". Ich dachte damals, die müssen in Schlössern wohnen, aber in Wirklichkeit hatten sie keinen müden Cent. Man muss jetzt keine Opfer bringen, aber du musst sehr viele normale Dinge wie ein konstantes Einkommen einfach vergessen.

Als du die Band mit 18 gegründet hast, war die Musik eine ganz andere und deine Lebensziele unterschieden sich wahrscheinlich auch von der heutigen Gegenwart. Was wolltest du damals mit der Band erreichen?

Ich wollte ein Demo machen, ein Konzert spielen und mit befreundeten Bands Kassetten tauschen - all das hat funktioniert, auch wenn das erste Konzert in Island drei Jahre gedauert hat. Zehn Jahre nachdem wir die Band gegründet haben, sind wir nach Dänemark gegangen, um ein Konzert zu spielen und dann ging es weiter nach Finnland. Warum also nicht gleich eine Tour? Jetzt touren wir rund um die Uhr. Wenn du das ganze Bild beobachtest, ist es wie beim Lego - die Steine fügen sich zusammen. Jetzt sind wir auch schon in Südamerika und Japan unterwegs und spielen oft als Headliner. Es braucht alles seine Zeit, aber es wird.