Eiszauber mit "Vorstadtweib" Nina Proll wird heiß

"Vorstadtweib" singt

Für eine Prise Sex-Appeal sorgt beim Linzer Eiszauber Nina Proll, die auch als Schauspielerin in der neuen ORF-Staffel "Vorstadtweiber" (ab 8. Jänner 2018) nicht mit ihren Reizen geizen wird. Zuletzt auch bei der #metoo-Debatte für viel Wirbel sorgte. Am 18. Februar wird die 43-Jährige zum Mikro greifen. Songs aus ihrem Programm "Vorstadtlieder" performen. Bleibt nur zu hoffen, dass bei ihrem sicher heißen Auftritt nicht das Eis in der Linzer Eishalle schmilzt.