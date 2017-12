Figaro Uno: Vorschuss für 41 Mitarbeiter

Figaro Uno: In Pregarten steigt heute Abend die Betriebsversammlung für die 148 Mitarbeiter der in die Pleite gerutschten Friseurkette. Masseverwalter René Lindner wird dort bekanntgeben, dass 41 Beschäftigte noch diese Woche einen Vorschuss erhalten, nachdem sie weder das November-Gehalt noch das Weihnachtsgeld bekommen haben.



Wozabal: Am Freitag erhielt das Wiener Familienunternehmen Salesianer Miettex den Zuschlag, die komplette Wozabal-Gruppe zu übernehmen. Firmenchef Thomas Krautschneider will morgen Details zu "Wozabal neu" bekanntgeben Fix: Die Masseverwalter führen den Betrieb bis Ende Jänner 2018.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung