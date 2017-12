Steuerdeals mit Niederlande? EU hat Ikea im Visier

Die EU-Kommission ist in ähnlichen Fällen bereits gegen eine Reihe von US-Konzernen vorgegangen. Sie erklärte 2015 Steuerdeals der Niederlande mit der Kaffeehauskette Starbucks sowie von Luxemburg mit dem Autohersteller Fiat-Chrysler für illegal und verlangte Steuernachzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe. Die bisher höchste Rückzahlungsforderung erging 2016 wegen Steuerabsprachen Irlands mit dem US-Computerkonzern Apple: Dublin muss 13 Milliarden Euro von dem iPhone-Hersteller zurückfordern.

EU-Kommission leitete "eingehende Prüfung" ein

Auf Ikea aufmerksam wurde Brüssel durch einen Bericht der Grünen im Europaparlament. Nach deren Schätzungen hat der Möbelriese "in Europa zwischen 2009 und 2014 mindestens eine Milliarde Euro an Steuern vermieden". Die Kommission äußerte sich nicht zu möglichen Schadenssummen, leitete aber eine "eingehende Prüfung der steuerlichen Behandlung" in den Niederlanden ein.

Ikea hatte in den 1980er-Jahren sein Geschäftsmodell auf Franchising umgestellt, also auf die Vergabe von Konzessionen an regionale Partner, die unter der Marke Ikea Möbelhäuser betreiben. Die Betreiber der Möbelhäuser weltweit müssen dabei drei Prozent ihres Umsatzes an Inter Ikea Systems in den Niederlanden abführen.