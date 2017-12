Marcel Hirscher siegt wie einst Hermann Maier

"Es gibt einfach so Ausnahmerennen, heute war eins. Ich würde es nicht überbewerten", betonte Hirscher. "Es ist sensationell gelaufen, der Ski war wirklich tipptopp. Die Jungs haben da gute Arbeit geleistet, nicht umsonst ist der auch schon in Beaver Creek so gut gegangen." Der Doppel-Weltmeister 2017 übernahm ex aequo mit Aksel Lund Svindal die Führung im Gesamtweltcup. "Ich fahre nicht auf den Gesamtweltcup", maß er dem aber keine Bedeutung bei.

Nicht wirklich glücklich schien Feller. "Natürlich, ein siebter Platz ist das nächste Top-Ten-Ergebnis, mit dem muss man schon zufrieden sein. Aber schlussendlich wäre schon einmal das Ziel, dass ich ganz vorne reinfahre", haderte der Tiroler. "Vor allem im ersten Durchgang hätte ich einen extremen Speed gehabt. Im zweiten Durchgang habe ich es ein bisschen taktisch angelegt, was vielleicht nicht die richtige Devise war."