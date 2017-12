Polizei- "Pärchen" schnappt Dealer

Schon seit längerer Zeit gilt die Draupromenade in Villach als beliebter Umschlagplatz. Mit verdeckten Ermittlern versucht die Polizei daher, den Dealern den Kampf anzusagen. Am Dienstagabend tappten zwei Asylwerber in die Falle: Gegen 19.30 Uhr war ein Polizist (39) mit seiner Kollegin (28) in Zivil der Promenade entlangspaziert.

Es dauerte nicht lange, da packte einer der Nigerianer (29) seine Ware aus: Marihuana und Heroin wollte er dem vermeintlichen Pärchen andrehen, während sich sein Komplize (19) im Hintergrund aufhielt.

Nachdem einige Worte gewechselt waren, legte das "Pärchen" seine Tarnung ab: "Polizei!" Sofort versetzte der 29-jährige Nigerianer dem Beamten einen kräftigen Schlag und versuchte zu fliehen, während sein Komplize davonlief.

Trotz des schmerzhaften Angriffes konnte der Polizist den 29-Jährigen noch an der Jacke fassen. Dabei entstand ein wildes Gerangel, wodurch der Asylwerber und die beiden Beamten über eine Böschung stürzten.

Der Mann konnte sich losreißen und flüchten. Er und sein Komplize wurden aber rasch von einer Polizeistreife festgenommen. Mit einer Diensthundestreife konnte die Polizei zudem ein Drogenversteck in der Nähe ausfindig machen. Die beiden Beamten wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Dealer werden angezeigt.

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone