Total legal kiffen im ersten Hanfcafé Österreichs

Der Musiker stimmt seine Gitarre, die Kaffeemaschine läuft auf Hochtouren und ein kräftig-süßlicher Geruch zieht sich durch die Räume: Zur Eröffnungsfeier des ersten Hanfcafés Österreichs gibt's Songs von 5/8erl in Ehr'n und ein gemütliches Vintage-Ambiente. In der Leonhardstraße in Graz unweit der Innenstadt eröffnete "Die Graslerei" - ein "Coffeeshop" ganz nach dem Amsterdam-Modell, aber mit einem wichtigen Unterschied, und obendrauf total legal!