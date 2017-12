Kindergarten erklärt Nikolaus für tot

Das Leuchten in den Augen ist jetzt weg

Bräuche und Traditionen in der Weihnachtszeit zählen zur Kultur in Österreich. "Es ist eine Frechheit, wie damit umgegangen wird", ist die Linzerin sauer, dass ihrem Markus vor Weihnachten das Leuchten in den Augen geraubt wurde: "Eltern sollten darüber informiert werden, wenn man im Kindergarten den Nikolaus für tot erklärt, dann kann man Vorarbeit leisten."

Nun herrscht auch Sorge ums geliebte Christkind

Große Sorge hat Nadine E. vor dem, was als Nächstes kommt. "Wird den kleinen Kindern jetzt vor lauter Ehrlichkeit der Pädagogen im Kindergarten auch erzählt, dass es das Christkind nicht gibt?", ist die Mutter besorgt, dass die schönste Illusion abhandenkommt.

Andi Schwantner, Kronen Zeitung