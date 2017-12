Eskalation bei Afrikaner-Protest in Paris

"Gerechtigkeit" forderten einige Dutzend Demonstranten, die sich am Sonntag bei ihrem Protest im Pariser Bahnhof Gare du Nord zahlreichen Polizisten entgegenstellten. Die Beamten wussten sich schließlich nur noch mit Pfefferspray zu helfen und drängten die Demonstranten aus dem Gebäude. Grund für den Aufruhr: Massar D. starb im Spital, nachdem er bei einer Festnahme am Gare du Nord am 9. November einen Herzstillstand erlitten hatte.