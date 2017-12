Stiwoll: Auch Suche per Drohne brachte keine Spur

"Nach unserer Sicht sind alle Maßnahmen nach der Strafprozessordnung abgearbeitet. Wir haben rund 260 Hinweise und unzählige Objekte überprüft, trotz all dessen gab es keinen Hinweis, wo sich der Beschuldigte aufhält. Man muss sagen, je länger wir nichts feststellen, desto eher ist es wahrscheinlich, dass er nicht mehr am Leben ist", sagte Oberst Rene Kornberger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Soko in Graz.

"Können nicht ausschließen, dass er im Ausland ist"

Man habe diverse DNA-Untersuchungen veranlasst, in größerem Umkreis sämtliche Einbruchsdiebstähle überprüft, bei denen Lebensmittel gestohlen wurden. "Es hat keinen Hinweis auf den Beschuldigten ergeben", führte Kornberger weiter aus. Hinweise in Polen seien abgeklärt worden. "Ausschließen können wir's nicht, dass er im Ausland ist", antwortete der Oberst auf Journalistenfragen.