Mehr als 150 Sex-Opfer in „Dorf des Grauens“

Bisher seien 82 Opfer im Alter von vier bis 75 Jahren sowie 92 Verdächtige identifiziert, sagte Kommissarin Tone Vangen am Dienstag. Die meisten Fälle in dem nicht einmal 2000 Einwohner zählenden "Dorf des Grauens" sind bereits verjährt, die ältesten gehen auf das Jahr 1953 zurück.

Beichte statt Justiz

Viele Verdächtige seien Ureinwohner Lapplands oder Laestadianer, Anhänger einer konservativen protestantischen Strömung mit besonders strengen moralischen Maßstäben, sagte Vangen weiter. Das bedeute aber nicht, dass "die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk oder einer Glaubensrichtung" derartiges Verhalten erklären könne. Allerdings könnte sie eine Erklärung dafür bieten, warum die Übergriffe so lange totgeschwiegen worden seien: So zählten Laestadianer eher auf die Beichte als die Justiz, in anderen Fällen begünstige Abschottung das Schweigen.