„Julia“ war erst 13: Haftstrafe für „Romeo“

Nennen wir sie einfach Julia: Sie ist ein Problemkind, hat ein Autoritäts- und Drogenproblem und gilt als "schwer erziehbar". Als sie dann in Klagenfurt ihren Romeo fand, gab's kein Halten mehr. Obwohl erst 13, stürzte sie sich in eine Beziehung mit dem 20-Jährigen. Die für ihn nun in einer Gefängniszelle endet.