Mann suchte Liebe und fiel auf Betrügerin herein

Er träumte von der großen Liebe und wurde bitter enttäuscht. Ein Burgenländer arbeitete sein ganzes Berufsleben lang am Bau in Wien. Die Pension wollte er dann gemeinsam mit einer Frau an seiner Seite verbringen. Als ihm ein Kollege eine junge Rumänin vorstellte, schien das Glück perfekt. Doch die Schöne wollte nur sein Geld.