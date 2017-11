Vergebliche Suche nach „Gewaltopfer“ am Bodensee

Ein kurioser Vorfall hat sich am Sonntagabend in Vorarlberg am Bregenzer Bodenseeufer ereignet: Ein 22-jähriger Syrer gab gegenüber der Polizei an, mit einem Unbekannten in eine Prügelei verwickelt gewesen zu sein - als er sich davonmachte, habe er jemanden ins Wasser fallen hören. Es folgte eine groß angelegte Suche.