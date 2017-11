„Terroreinsatz“: Heer und Polizei proben Ernstfall

Polizei und Bundesheer üben von 16. bis 23. November in Wien den Schutz gefährdeter Infrastruktur. Unter dem Titel "Netzwerk 2017" arbeiten die Exekutivkräfte zusammen. "Geschützt" werden dabei nicht nur das ORF-Zentrum am Küniglberg, sondern auch das ORF-Funkhaus in der Argentinierstraße, ein Erdöltanklager sowie das Betriebsgelände der Wiener Linien in Erdberg.