Erneut Fördergeld-Missbrauch bei Kindergarten

Was für ein Schock für Eltern in Wien-Floridsdorf! Als sie ihre Knirpse am Montag in ihren Kindergarten Laura-Stern bringen, stehen sie plötzlich vor verschlossenen Türen. Die Stadt hat dem Verein die Fördergelder wegen Missbrauch für private Zwecke gestrichen, die Betreiber sperrten einfach zu.