„Gespräche chaotisch, Merkel war überfordert“

Die Kanzlerin habe "chaotische Sondierungsverhandlungen organisiert. Sie hat die Lage völlig falsch eingeschätzt", so Wissing. Die Union habe große Zugeständnisse an die Grünen gemacht, während der FDP nur "Brosamen" angeboten worden seien. Die Grünen hätten immer neue Forderungen gestellt und "keinen Millimeter Bewegung" gezeigt. "Wir fühlten uns am Ende von den Gesprächspartnern nicht mehr ernst genommen", sagte Wissing am Montag im Deutschlandfunk.