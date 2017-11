Sterben Männer wie Sie bald aus, Herr Gabalier?

Ihr traditionelles Frauenbild haben Sie einmal so beschrieben: Meine Frau wird, wenn wir einmal Kinder haben sollten, zu Hause bleiben. Ist das noch immer so geplant?

Wir werden uns das, wenn es einmal so weit sein sollte, untereinander ausmachen. Ihr braucht natürlich immer eure Schlagzeilen, deshalb habt ihr dann geschrieben: "Gabalier sagt, die Frau gehört hinter den Herd." Aber da steh ich drüber und lass es einfach über mich ergehen.

Haben Sie das inzwischen revidiert?

Uns geht es so gut, dass sie das entscheiden kann. Ich finde es nur traurig, dass Frauen in der heutigen Zeit das Gefühl vermittelt wird, sie seien Menschen zweiter Gattung, wenn sie den Wunsch haben, - sofern es beziehungstechnisch, beruflich und finanziell machbar ist - zu Hause bei ihrem Kind zu bleiben, sich auf die vielleicht schönsten Jahre zu freuen, den Nachwuchs beim Start ins Leben zu begleiten. Das wird politisch und medial zum Unding erklärt. Und das ist es, was mich stört.

Könnten Sie sich vorstellen, in Karenz zu gehen?

Na ja, diese Frage stellt sich bei mir ja gar nicht. Wenn ich wirklich mal in Richtung Kinder denke, dann kann ich leicht zurückschrauben, weniger Konzerte spielen, muss auch keinen Papamonat nehmen, weil ich ohnehin selbstständig bin.

Herr Gabalier, darf ich Sie noch etwas sehr Persönliches fragen?

Sie dürfen.

Ihr Vater und Ihre jüngere Schwester haben sich beide das Leben genommen. Wie haben Sie es geschafft, diese Tragödien zu verarbeiten?

Der Schmerz war unermesslich. Aber irgendwie ist vielleicht meine Natur einfach stark genug gewesen. Unsere liebe Mutti hat viel Hilfe gebraucht, ich habe das kompensieren können. War viel allein, bin auf den Berg gegangen, habe Sport gemacht. Wenn ich nicht mehr allein sein konnte, bin ich mit alten Freunden um die Häuser gezogen. Die Musik hat auch das ihre beigetragen.

Was genau?

Inmitten der ganzen Trauer ist meine Musik-Laufbahn von Anfang an steil nach oben gegangen. Sie war in dieser harten Zeit das einzig Erfreuliche, sie hat mich gelehrt, an das Schöne mit meinem Vater und meiner Schwester zu denken, nicht an das, was am Schluss war. Ich lasse mich da nicht hinunterziehen oder falle in ein emotionales Loch, nur weil Allerheiligen ist oder Weihnachten. Ich lebe im Jetzt und schaue nach vorn.

Gibt es irgendetwas, was Sie den beiden noch sagen möchten?

Nein, gar nicht. Dafür habe ich ja die Musik. Wenn ich auf der Bühne spiele, dann ist es immer auch ein bisschen für den Papa und die Schwester.

Conny Bischofberger, Kronen Zeitung