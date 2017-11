Grüne zeigt zum Abschied den Stinkefinger

Mit der Angelobung des neuen Nationalrats hat am Donnerstag nach 31 Jahren die Ära der Grünen im Parlament geendet. Die ehemalige Wissenschaftssprecherin der Ökopartei, Sigi Maurer, scheint darüber persönlich noch immer nicht hinweggekommen zu sein und sorgt mit einem provokanten Bild auf Twitter für Wirbel. Auf dem Foto hält sie in der rechten Hand ein Glas Sekt, mit der linken streckt sie den Stinkefinger in die Kamera. "To the haters with love", kommentiert Maurer dazu. Ist so ein Benehmen einer ehemaligen Nationalratsabgeordneten zu akzeptieren?