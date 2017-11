Mörder mit Tablet auf Flucht – Polizei zieht ab

Pensionist mit Friedrich F. verwechselt

Erst jetzt durchgesickert ist der Aufgriff eines Pensionisten zu Allerheiligen, der für den Todesschützen gehalten wurde. Just am 1. November war Franz K., der in Södingberg (nur sieben Kilometer von Stiwoll entfernt) wohnt, in der Nähe seiner Heimat zu Fuß auf einer waldnahen Straße unterwegs. Zuerst hörte er einen Hubschrauber kreisen, ehe plötzlich sechs Polizeiautos mit der Cobra dagewesen sind. Erst dann löste sich alles in Wohlgefallen auf.