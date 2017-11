Texas-Mörder schoss Opfern gezielt in den Kopf

Die Videokameras waren eigentlich in der Kirche in Sutherland Springs installiert worden, um den Gottesdienst online übertragen zu können. Doch wie die "New York Times" unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Vertreter der Strafverfolgungsbehörden berichtete, brachten die Bilder der Kamera nun grausame Details der Bluttat zu Tage: So dürfte Kelley seine Opfer gezielt in den Kopf geschossen haben.