Bond-Girl und Winnetous Liebe: Karin Dor ist tot

Die deutsche Schauspielerin Karin Dor ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilte die Komödie im Bayerischen Hof in München am Mittwochabend mit, zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Dor ist Millionen Zuschauern als Bond-Girl in "James Bond 007 - Man lebt nur zweimal" (1967) sowie als Winnetous große Liebe Ribanna in "Winnetou 2" bekannt.