Bewaffneter Überfall auf Familie in Bauernhaus

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Donnerstag in einem Bauernhaus im Salzburger Flachgau abgespielt. Zwei bewaffnete Räuber drangen in das Gebäude ein, als die vier Bewohner, ein Ehepaar, dessen 24-jährige Tochter sowie deren 25 Jahre alter Ehemann, bereits schliefen. Von Lärm geweckt hielt Letzterer schließlich Nachschau: Es kam zum gefährlichen Aufeinandertreffen, in dessen Folge einer der Täter eine Schusswaffe zog ...