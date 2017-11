Wirtschaftsbund: Mahrer folgt Leitl nach

Der Wirtschaftsbund hat die Weichen für seine Zukunft gestellt. Im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Wien gab der 68 Jahre alte Christoph Leitl am Donnerstag bekannt, dass ihm der 44-jährige Wirtschaftsminister Harald Mahrer als Präsident nachfolgen wird. Mahrer galt bereits zuvor als Favorit für dieses Amt, er soll im Dezember in einer außerordentlichen Generalversammlung des Bundes gewählt werden.