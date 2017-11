Dem Bundesheer fehlen 2000 Rekruten pro Jahr

Mehr als ein Fünftel der Babys ausländische Staatsbürger

Daran dürfte sich in den nächsten Jahren nicht viel ändern, denn es folgen laut Zahlen der Statistik Austria weitere geburtenschwache Jahrgänge. Ein Anstieg der Geburten zeigt sich erst ab 2012. Bis diese Kinder zur Musterung müssen, wird es also noch etwas dauern. Wobei anzumerken ist, dass mehr als ein Fünftel der heute in Österreich geborenen Babys nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat. 2016 kamen 45.000 Buben in Österreich zur Welt, 35.000 davon waren Österreicher, 10.000 nicht. Viele dieser Nicht-Österreicher dürften aber bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres noch einen heimischen Pass erlangen.

