Prostituierte wollte Geld: Cobra-Einsatz bei Taufe

Das Feier war ausgelassen, alle hatten ihren Spaß bei der Taufe des rumänischen Nachzüglers. Doch irgendwann an diesem Samstag kippte die Stimmung: Eine "befreundete" Prostituierte im exklusiven Familienclan soll sich mit einem der etwa 70 Gäste angelegt - vielmehr Geld von ihm verlangt haben. Und zwar 600 Euro in bar für so manche Dienste.