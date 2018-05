Hält die Mindestsicherung vor europäischem Recht?

Experte: „Nicht unproblematisch“

Nun melden andere Experten als jene, die die Regierung zu Rate gezogen hatte, Bedenken an. Der Innsbrucker Uni-Professor Walter Obwexer etwa hält es für „unzulässig“, EU-Bürgern, die sich fünf Jahre in Österreich aufhalten, 300 Euro pro Monat zu streichen. Bei Asylberechtigten und langfristig aufenthaltsberechtigten Bürgern aus Drittstaaten sei die Regelung zumindest „nicht unproblematisch“, so Walter Obwexer.